O Real Madrid se prepara pensando no próximo jogo, em casa, contra o Granada, valendo pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola começa a rolar no Alfredo di Stéfano a partir das 15h45 (horário de Brasília) / 18h45 (hora portuguesa).

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Zinedine Zidane, que confirmou a lista de atletas convocados para o jogo dessa quarta-feira.