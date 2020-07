Zidane quer marca especial para encerrar o Espanhol

Com o título já garantido, o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol neste domingo, mas Zinedine Zidane não quer apenas cumprir tabela.

O francês soma 99 vitórias como técnico na competição e ainda tem um último jogo nesta temporada para chegar a 100. As 99 foram alcançadas em 144 rodadas, representando 68% de jogos vencidos, além de 28 empates e 17 derrotas.

Como lembra o jornal 'AS, as principais vítimas de Zidane na liga são Real Sociedad e Eibar, com sete vitórias contra cada um deles em oito confrontos.

Contra o Leganés, a temporada do time no campeonato nacional pode ser coroada com esse número especial, mais uma marca histórica para a brilhante carreira do treinador.