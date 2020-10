Zidane recupera Asensio, Militão e Kroos contra o Cádiz

Zinedine Zidane convocou 20 jogadores para a partida contra o Cádiz, correspondente à sexta rodada da LaLiga, que será disputada no estádio Alfredo Di Stéfano (sábado, 18h30, horário local).

O técnico merengue recupera peças importantes para formar os XI titulares, embora ainda não possa contar com Dani Carvajal e Álvaro Odriozola, os dois laterais-direitos da equipe.

A presença de Lucas Cañizares se destaca na convocação de 20 jogadores. O jovem, filho do ex-goleiro do Real Madrid e do Valencia, Santiago Cañizares, estreia na lista da titular.

Entre as peças que Zidane recupera para o confronto com Cádiz está Toni Kroos. O alemão, metrônomo da equipe, retorna após ter perdido os dois últimos jogos devido a lesão.

Marco Asensio também está à disposição de Zidane. O espanhol quer ser importante nesta temporada depois de ter perdido praticamente toda a temporada anterior e, depois de seus problemas físicos, voltou à lista.

Éder Militão é a terceira peça que Zidane recupera para o jogo contra o Cádiz. O brasileiro pode ocupar a lateral direita devido às lesões de Carvajal e Odriozola.

Quem não está na lista é Martin Odegaard. O treinador do Real Madrid o deixou de fora após compromissos internacionais com a Noruega, devido a uma lesão no sóleo direito.

Confira a lista dos convocados pelo Real Madrid contra o Getafe:

Goleiros: Courtois, Lunin e Lucas Cañizares.

Zagueiros: E. Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho, Marcelo e F. Mendy.

Meias: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde e Isco.

Atacantes: Benzema, Asensio, Lucas V., Jović, Vini Jr. e Rodrygo.