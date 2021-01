Zidane recupera Carvajal, mas Ramos e Nacho são desfalque contra Alavés

Sergio Ramos não se recuperou a tempo do duelo contra o Alavés. O capitão não participou do treino desta sexta-feira, no qual Zidane também não pôde contar com Nacho.

Enquanto o capitão continua com desconfortos no joelho, os mesmos que o impediram de entrar na partida pela Copa do Rei, Nacho continua isolado por ter ficado em contato com um positivo.

A boa notícia nos treinos tem sido a presença de Dani Carvajal, que também não pôde estar na dolorosa eliminação da Copa pelas mãos do Alcoyano. O lateral estava em dúvida para o jogo deste sábado, mas a sua presença nas sessões de treino dessa quinta e sexta-feira dá esperança ao treinador francês.

Além disso, 'Zizou' novamente teve as baixas de Odegaard e Rodrygo. Os da base, Blanco e Víctor Chust, que estreou pela primeira vez no duelo da Copa contra o Alcoyano, também voltaram a treinar com a equipe principal.