Zidane recupera Casemiro para viajar a Milão

O Real Madrid viaja a Milão na terça-feira para enfrentar a Inter na quarta rodada do Grupo B da Liga dos Campeões com Casemiro, que após passar pela quarentena por conta do COVID-19 deu negativo nos últimos testes de coronavírus e sem o francês Karim Benzema, que ainda não se recuperou de uma sobrecarga muscular.

Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, convocou 21 jogadores para o jogo a ser disputado no estádio San Siro às 21h00 CET, (20h00 GMT).

Jovic testou positivo para COVID-19 recentemente e ainda está desfalcado. Além disso, Militão, por um resultado indeterminado nos testes de PCR, fica de fora. Também Sergio Ramos, lesionado com a Seleção Espanhola.

O elenco do Real Madrid é composto pelos goleiros Courtois, Lunin e Altube; os zagueiros Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy e Víctor Chust; os meias Kroos, Modric, Casemiro, Odegaard e Isco e os atacantes Hazard, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Mariano, Rodrygo e Hugo Duro.