Zidane recupera Rodrygo e mantém Mariano contra o Betis

Zidane já tem a sua lista de jogadores para encarar o Betis neste domingo, no Benito Villamarín.O francês leva 19 atletas e terá que fazer um descarte.

A principal novidade é a volta de Rodrygo depois do seu período no Real Madrid Castilla. Também se destaca a ausência de Luka Jovic, novamente superado por Mariano. O atacante disputou o seu primeiro minuto na Liga no 'Clássico' e acabou marcando o segundo madridista.

'Zizou' não poderá contar com Carvajal e Nacho, ambos gripados, e nem com Isco, que sofre com uma lombalgia.

A lista completa do Real Madrid tem: Courtois, Areola, Altube; Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James Rodríguez; Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano, Vinicius e Rodrygo.