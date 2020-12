A equipe treinou esta semana pela primeira vez no Real Madrid City, quando começou a se preparar para o confronto com o Granada, no estádio Alfredo Di Stéfano. Os titulares do jogo contra o Eibar estavam correndo dentro de campo antes de seguirem para o trabalho na academia. O resto do grupo trabalhou na posse de bola, pressionando e finalizando em um campo reduzido.