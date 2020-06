Zidane sai em defesa do futsal francês

Grande parte das modalidades esportivas não possuem a mesma cobertura e interesse que o futebol e o basquete têm, e por isso irão sofrer ainda mais as consequências da crise financeira provocada pela pandemia do coronavirus.

Esse é o caso do futsal, que não tem tanta força na França como em países como Espanha, Portugal ou Brasil. Por isso, Zinedine Zidane lidera uma lista de jogadores que se uniram para salvar o esporte.

"Comecei a jogar futebol na rua, sem objetivos. Era somente o desejo de dividir uma paixão com outros jovens do meu bairro. Por isso, é importante para mim que a atenção esteja no futsal, onde aprendemos o jogo, a técnica e desfrutamos. Esse esporte traz benefícios diários", disse o treinador 'merengue'.

Além de 'Zizou', participam do movimentos jogadores como Ben Yedder e Mendy e ex-jogadores como Pirès, Alou Diarra o Landreau.