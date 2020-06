Zidane se lembrou das vítimas de COVID-19

A Espanha ficou completamente paralisada quando o governo decretou o estado de alarme por conta da crise do COVID-19. Agora, três meses depois, o futebol volta e Zidane fez um bonito gesto para as vítimas do vírus.

"Meu carinho por todos aqueles que perderam entes queridos neste momento difícil", disse o técnico do Real Madrid na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Eibar.

Mas a mensagem do técnico do Real não parou por aí. "Quero expressar minha gratidão aos profissionais da saúde e a todas as pessoas que trabalharam durante esse período por seu excelente trabalho", acrescentou.

"E uma lembrança especial para todos os membros da nossa família do Real Madrid que nos deixaram em um momento difícil e estranho", disse Zidane na coletiva de imprensa.

O técnico do Real Madrid não quis falar da diferença de descanso em relação aos rivais e elogiou o retorno do futebol após o hiato de três meses.