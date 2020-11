Zidane, sem palavras: "Não tenho explicação"

Zinedine Zidane, treinador francês do Real Madrid, criticou o nível mostrado neste sábado pela sua equipe contra o Alavés (1-2) e disse não ter "explicação" para a diferença de nível em relação à vitória da quarta-feira passada (0-2) contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões.

“Esta noite não tenho explicação. Alternamos os bons e os maus momentos. O nosso início foi mau, quando marcam um gol aos três minutos temos tempo para voltar ao jogo, mas as coisas se complicaram muito para nós. Outro dia fizemos um bom jogo em Milão e neste sábado, três dias depois, jogar um jogo como esse em casa é complicado, é a nossa realidade, o que vamos fazer é continuar trabalhando e tentando recuperar os jogadores e mudar a dinâmica. Não temos regularidade em nossos jogos e resultados", disse em coletiva de imprensa.

“No momento é o problema que temos, a regularidade. Tivemos muitos problemas com lesões. Não vamos procurar desculpas, mas é a realidade. Espero recuperar os jogadores e mudar a dinâmica. Fazer uma partida em Milão há três dias como fizemos e agora essa... eu não tenho palavras, não tenho explicação”, analisou.

O treinador francês fez uma autocrítica com o nível mostrado nos primeiros minutos do primeiro tempo, com um gol sofrido aos cinco minutos, e depois do intervalo, com outro marcado por Alavés aos três minutos da segunda metade.

“Não é uma questão de atitude, não é uma questão de futebol porque se há três dias jogamos o jogo que jogamos, começar como fizemos foi o pior início da nossa temporada e é complicado porque não podemos jogo a mesma dinâmica no mesmo jogo. Isso incomoda a mim e aos jogadores também", argumentou o técnico francês.

Zidane tentou explicar por que é difícil para eles mudar a abordagem do jogo durante ele: "Tem sido assim. É a realidade. Neste jogo não mudamos. No final do primeiro tempo estávamos um pouco melhores. Mas no segundo tempo, o que fizemos ficou aquém de nós. Fizemos muito pouco para mudar a dinâmica. Tem sido assim e terça-feira é outra coisa. Temos que virar a página e pensar na terça-feira", disse.

Pelo contrário, o treinador francês quis estar otimista em relação à lesão de Hazard, que teve de abandonar o relvado aos 28. Após um primeiro exame, o Real Madrid comunicou que havia desconforto muscular na coxa certo, embora Zizou esteja confiante de que é leve, aguardando exames médicos.

“Éden, eu acredito, e espero, que tenha sido apenas um golpe, porque foi o que ele disse, que é um golpe e que não é uma lesão muscular. Espero”, finalizou.