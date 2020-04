O Emirates Stadium se tornou no verão a nova casa de Dani Ceballos. O Real Madrid decidiu emprestar o sevilhano até junho de 2020.

Dani Ceballos foi à Premier em busca de minutos. O jogador de futebol revelou quais foram as últimas palavras de Zinedine Zidane antes de seguir para a Inglaterra: "Tínhamos um relacionamento saudável. Ele me disse que eu era como ele, um jogador de alta combustão que precisa jogar muitos jogos para ter um ritmo alto", disse ele.

"Zidane sempre me disse que meu futuro está no Real Madrid, que tenha paciência porque possivelmente terei uma oportunidade", continuou ele.

Após sua partida, Ceballos voltou à Espanha para visitar e foi ver seus companheiros de time em Madri. Lá ele teve uma conversa com Zidane. "Ele me disse que ainda estava na Premier League, que me viu jogar e que estava feliz por ter disputado os minutos que não havia tido em momentos anteriores", confessou.

Agora seu treinador no Arsenal é Mikel Arteta. O sevilhano deixou boas palavras para o espanhol. "Ele aprendeu com o melhor treinador da história, Guardiola. Ele tem conceitos táticos e uma mentalidade vencedora que o tornará um dos melhores no curto prazo", concluiu.