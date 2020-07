Zidane, sobre uma possível saída de Messi: "Queremos os melhores nesta Liga"

O Real Madrid marcou novamente pontos para se distanciar do Barça e está se aproximando do título do Campeonato Espanhol. Zidane, que alertou na coletiva de imprensa que sua equipe ainda não ganhou nada, recebeu uma pergunta inesperada.

O francês foi questionado pelas informações do 'SER', na qual ele apontou que Messi tem em mente deixar o Barça quando seu contrato terminar em 2021.

'Zizou', como esperado ', respondeu com elegância: "Não sei o que vai acontecer. Não esperamos isso porque ele está nesta Liga e queremos os melhores aqui".

Dessa forma, o técnico francês deixou bem claro que gostaria que Leo continuasse na equipe do Barça em meio aos rumores que o colocam fora da entidade 'culé'.

O argentino não está no seu melhor momento. Apesar de atingir 700 gols no jogo contra o Atlético de Madrid, o 'Pulga', que tem sido o protagonista nos últimos dias devido a uma indignação contra Eder Sarabia, vê a LaLiga escapar de seus dedos.