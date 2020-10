Zidane, sobre Vinicius e Benzema: "É bom que esse tipo de coisa aconteça"

O Real Madrid recebe o Huesca neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Espanhol e terá a chance de retomar a liderança, hoje ocupada pela Real Sociedad, que tem um jogo e um ponto a mais.

Um dia antes da partida, o Zinedine Zidane concedeu uma entrevista coletiva que teve a polêmica envolvendo o flagrante de Benzema falando mal de Vinicius Junior a Mendy.

“Isso está esclarecido. O importante é os jogadores falarem entre eles. Não há problema. Estas coisas dizem-se sempre no campo. No final, ficam lá. Precisamos da nossa energia para outras coisas. É bom que esse tipo de coisa aconteça porque significa que estamos vivos. Eles falaram e está tudo perfeito. Não há qualquer problema. Treinaram todos muito bem e o importante é que essa energia se transfira para o jogo de amanhã”, iniciou o técnico.

Segundo o francês, o caso não é raro nos bastidores. “Não acredito que possa prejudicar a imagem de Benzema porque acontecem sempre este tipo de coisas em campo, como poderes dizer algo a quente a outro companheiro. Também o disseram a mim. Não o digo para maquiar um problema, mas é algo que costuma acontecer e é natural. O importante é que falem entre eles e no dia seguinte esteja tudo bem. Sei que o público e a imprensa gostam deste gênero de coisas, mas posso dizer que voltará a acontecer. Isto demonstra o carácter da equipa”, acrescentou.

Avaliando o atacante brasileiro, Zidane teve elogios: “É jovem e acredito que tem presente e futuro no Real Madrid. Ele trabalha bem. É um rapaz que quer aprender e melhorar. Isso é bom para o treinador e para a equipe”.

Outra polêmica da semana, a Superliga Europeia foi assunto driblado pelo treinador. “Ouvi o que estão falando, mas já tenho com que me entreter: muitos jogos e sem descanso. Nem sequer podes desfrutar quando ganhas um jogo. Para nós é fundamental pensar no jogo de amanhã. Para mim e para os jogadores é como se fosse o último que vamos jogar e na nossa cabeça tem que ser sempre assim. Além disso, com tudo o que está acontecendo na vida, pode acontecer qualquer coisa. Temos que desfrutar e veremos mais tarde quando encararmos outras competições”.

Sobre a partida desse sábado, é preciso estar atento. “É um adversário perigoso. Não há equipes pequenas em Espanha. É preciso dar tudo em campo porque temos pela frente um adversário competitivo e forte. Isso faz com que esta Liga seja espectacular. É uma final e já metemos isso na cabeça. São três pontos importantíssimos e vamos tentar ganhá-los”, disse Zidane.

“A final que temos é amanhã. Não há que pensar no jogo de terça-feira. O que temos de fazer é pensar no dia a dia e não mais além do que aquilo que estamos a fazer hoje e amanhã. Os jogadores estão conscientes disso”, destacou.

Hazard

“Está bem e estamos contentes. Treina bem todos os dias. Tem boas sensações. Quando se está lesionado, fora do campo e sem estar com os companheiros é muito complicado. O que os jogadores querem é estar no campo e desfrutar. Agora tudo é positivo e está connosco. Há outros que estão fora e a passar mal. Espero que possamos estar todos juntos”.

“Temos muitos jogos e a ideia é que Hazard esteja connosco. Depois veremos como o gerimos. O mais importante é que esteja bem. É decisivo estarmos preparados pois há muitos jogos e minutos para disputar”.

Lucas Vázquez

“Sabemos o jugador que é Lucas Vázquez e o que pode jogar em qualquer zona do campo. Temos dificuldade na direita e contra o Barcelona e o Borussia esteve fenomenal. O que ele tem de bom é a sua energia positiva”.