Zidane surpreende e relaciona Mariano contra o Barcelona

Zinedine Zidane só tem uma alteração em relação a sua última convocatória. Após a derrota contra o Manchester City, o treinador decidiu deixar Luka Jovic de fora e incluir Mariano na lista contra o Barcelona.

Mariano, com apenas 14 minutos nesta temporada, volta a ser relacionados após sofrer com lesões e a falta de confiança do treinador.

A outra novidade é o terceiro goleiro chamado por Zidane, Toni Fuidias ocupa a vaga que geralmente é de Altube.

A lista completa do Real Madrid tem:

Goleiros: Courtois, Areola e Toni Fuidias.

Defensores: Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Marcelo e Mendy.

Meias: Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric e Isco.

Atacantes: Vinicius, Benzema, Bale e Lucas Vázquez.