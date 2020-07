"Zidane tem algo pessoal contra Bale"

David Bentley, ex-companheiro de Gareth Bale no Tottenha, defendeu a atitude do galês no Real Madrid e culpou Zinedine Zidane pelo seu baixo rendimento nos últimos meses com a camisa 'merengue'.

Em declarações a '888Sport', o ex-jogador falou sobre a personalidade de Gareth Bale: "Ele não é arrogante. É tranquilo, faz a sua parte e não socializa muito, por isso podem pensar que é arrogante".

Além disse, lamentou as poucas oportunidades dadas por 'Zizou' ao camisa '11'. "Não acredito no que está acontecendo com ele. Acho que Zidane não estava feliz nem quando marcou na final da Liga dos Campeões. Me parece algo pessoal", completou.

Na atual temporada, o atacante de 30 anos participou em 20 jogos oficiais, sendo titular em 14 deles. No total, marcou três gols e deu outras três assistências.