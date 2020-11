Zidane tenta ver com bons olhos o positivo de Casemiro

A pausa para os jogos com as seleções é um dos momentos mais temidos por todos os treinadores. Os técnicos de todos os clubes rezam para que seus craques não se lesionem durante seus compromissos internacionais.

O Real Madrid é uma das equipes com mais jogadores convocados, mas desta vez Zidane conseguiu manter uma das suas grandes peças fora de perigo.

E é que o positivo para COVID-19 de Casemiro não tem sido tão ruim para o Real Madrid, já que o brasileiro tem conseguido descansar durante esse tempo sem ter que jogar pelo do Brasil e pode chegar a tempo para a retomada da LaLiga contra o Villarreal.

Não há mal que para bem não venha, dizem, algo que 'Zizou' vai pensar com um Casemiro vital na equipe merengue, já que já participou em dez jogos oficiais até ao momento, oito deles como titular, marcou um gol e deu uma assistência.

Como lembra o jornal 'AS', Casemiro é o quarto jogador mais utilizado por 'Zizou' se somarmos as suas duas fases como treinador do Real Madrid, atrás apenas de Varane, Sergio Ramos e Kroos. Por isso, o técnico francês tentará contar com o brasileiro na visita ao território inimigo neste sábado, 21 de novembro.

Isolados em casa, como Hazard e Militão

Após teste positivo para coronavírus no dia 7 de novembro, Casemiro continua isolado em sua casa, como Eden Hazard e Eder Militão, que também aguardam novos testes do COVID-19 para retomar as atividades em Valdebebas.

Por enquanto, neste final de semana eles vão fazer novos testes para verificar como estão evoluindo e ver se já testam negativo. Se assim for, as chances de voltar contra o Villarreal serão muito altas. Caso contrário, eles terão que continuar esperando em isolamento.