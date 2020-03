Zidane vai completar 200 jogos como técnico do Real Madrid

O técnico do Real Madrid continua fazendo história pelo clube do Santiago Bernabéu. O francês está prestes a completar 200 partidas, marca que será alcançada nesta sexta-feira diante do Eibar.

Na lista histórica de técnicos, Zidane já superou Beenhakker e tem pela frente apenas Del Bosque (246) e Miguel Muñoz (605).

Os jogos do treinador se dividem entre Liga (134), Champions League (40), Taça do Rei (15), Mundial de Clubes (4), Supertaça de Espanha (4) e Supertaça Europeia (2).

No total ganhou 131 partidas (66,1%) e no seu palmarés como técnico estão 10 títulos: 3 Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supertaças Europeias, 1 Liga e 2 Supertaças de Espanha.



Histórico na Liga

Com o triunfo no Clássico, o francês se colocou ainda no segundo lugar da lista de treinadores merengues com mais vitórias na Liga. Foram 89 jogos vencidos nesta competição, mesma quantidade de Beenhakker. Zidane conseguiu atingir esta marca em 133 jornadas e o único técnico blanco que o supera em número de vitórias é Miguel Muñoz (257).