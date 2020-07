Após um empate na última rodada que acabou com a sequência de vitórias do Real Madrid, o treinador Zinedine Zidane analisou várias situações do vestiário e enviou uma mensagem sobre a Liga dos Campeões.

Além de falar sobre as situações de James, Bale, Hazard e Jovic. O francês fez um balanço da temporada do gigante do Bernabéu em uma temporada atípica.