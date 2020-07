Ziyech treinou pela primeira vez com o Chelsea

Ziyech já é 100% jogador do Chelsea. O marroquino realizou o seu primeiro treino sob o comando de Frank Lampard e o clube londrino comemorou.

O Chelsea compartilhou uma série de fotos do seu novo atacante, ao melhor estilo 'paparazzi', cada passo era um 'flash'. O jogador foi flagrado realizando movimentos com a bola e conversando com o treinador e os novos companheiros.

A relação de Ziyech com Lampard será fundamental, já que Ten Hag advertiu o inglês a respeito do forte temperamento do marroquino.