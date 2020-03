Zoca, irmão de Pelé, morre aos 77 anos

O Santos teve 'Zoca' nas categorias de base e foi o mesmo clube brasileiro que anunciou sua morte nesta quinta-feira, aos 77 anos.

O irmão da lenda do futebol Pelé era dois anos mais novo que ele e jogou no Peixe na temporada 1961-62, embora seu tempo com o time tenha sido breve.

Zoca jogou 15 partidas e marcou um total de quatro gols, de acordo com 'Globoesporte'. Depois de deixar o futebol, ele começou a trabalhar em uma empresa familiar.

"Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão do nosso Rei, faleceu na noite desta quarta, aos 77 anos. Zoca chegou a atuar na base do Peixão quando era mais novo. Sentimentos ao nosso ídolo Pelé e a toda sua querida família. Descanse em paz, Zoca. Obrigado por tudo!", anunciou o Santos nas redes sociais.