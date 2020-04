100 milhões por James e Bale

Além de liberar espaço no grupo e aliviar gastos com salários, o Real Madrid quer ganhar força para buscar estrelas que estão brilhando no cenário atual do futebol europeu.

Por isso, segundo o jornal 'Mundo Deportivo', a diretoria do Santiago Bernabéu está disposta a se desfazer de James Rodríguez e Gareth Bale, e o valor que se espera com a venda da dupla chegaria a 100 milhões de euros.

Novamente, o galês e o colombiano deverão ser nomes muito citados na janela de transferência. Eles seguem sem ter protagonismo no time de Zidane e têm um bom cartaz no futebol mundial. No entanto, ambos vêm se desvalorizando e não há mais tempo a perder insistindo em uma recuperação que a cada vez parece mais improvável.

Com a intenção de renovar o plantel em busca de suas grandes ambições, o gigante de Madrid se vê atraído por grandes nomes do mercado, como Haaland, Mbappé, Pogba, Kane e Van de Beek. Contratações desse peso exigem a liberação de vagas na equipe e um cofre capaz de pagar operações valiosas.

A imprensa espanhola cita a Premier League como principal destino de James e Bale, que poderiam servir como moedas de troca para alguma dessas grandes negociações.