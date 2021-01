4 joias do Palmeiras que podem brilhar na final da Libertadores

Nesse sábado os olhos do mundo estarão voltados para o Maracanã, o estádio mais emblemático da história do futebol recebe a final da Libertadores, uma final brasileira entre Palmeiras e Santos.

Esse é o momento que todo jogador de futebol sonhou, uma final continental, o momento de brilhar. Quatro jovens joias do futebol brasileiro terão essa oportunidade.

Do lado do Palmeiras, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula devem ser acompanhados bem de perto... é bom anotar esses nomes.

Gabriel Veron - 18 anos

Natural de Assú no Rio Grande do Norte, Gabriel Veron chegou ao Palmeiras em 2017 e desde então a sua carreira decolou. Em 2019 ele foi campeão do mundo Sub-17 com a seleção brasileira e foi eleito o melhor jogador da competição.

Com a camisa do Palmeiras são 36 jogos como profissional, onze gols marcados e cinco assistências. Números enlouqueceram alguns clubes da Europa, tanto que Shakhtar, Fiorentina, Everton, entre outros já tentaram tirar o jovem talento do Verdão.

Gabriel Menino - 20 anos

Natual de Morungaba, interior de São Paulo, Gabriel Menino conquistou a titularidade no time palmeirense na raça. A sua versatilidade joga a favor, podendo ser escalado no meio de campo ou na lateral-direita.

Com a camisa do Verdão já são 48 jogos oficiais, três gols marcados e seis assistências. Seu bom desempenho pelo Palmeiras renderam uma convocação para a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, mas ele acabou sendo cortado por testar positivo para COVID-19.

Patrick de Paula - 21 anos

Uma das grandes histórias do futebol. O meia Patrick de Paula jogava na várzea até 2017 quando disputou a Taça das Favelas e chamou a atenção dos olheiros do Palmeiras.

A sua vida mudou graças ao futebol. Com a camisa do Verdão já são 35 jogos oficiais, cinco gols marcados e uma assistência.

Danilo - 19 anos

O soteropolitano foi descoberto pelo Palmeiras no Cajazeiras, da segunda divisão da Bahia em 2019, e agora irá disputar a final mais importante do continente.

O jovem meia chegou ao time profissional pelas mãos de Vanderlei Luxemburgo em 2020 e já tem 29 jogos oficiais com a camisa do clube paulista, um gol marcado e duas assistências.