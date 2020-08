A Atalanta pensa em Thauvin para seguir na elite

A histórica temporada da Atalanta chegou ao fim nas quartas de final da Champions, mas na próxima edição tem mais, já que o clube se classificou pela Serie A.

Sendo assim, o clube procura opções para reforçar o seu elenco, muito embora seja mais notícia pelas possíveis saídas do que pelas chegadas.

De acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', a Atalanta estaria intensificando os seus esforços para contar com os serviços de Florian Thauvin, atual jogador do Olympique de Marsella.

A informação aponta que o próprio 'OM', que atravessa certos problemas financeiros, veria com bons olhos a saída do jogador de 27 anos e que poderia aceitar uma oferta razoável.