A autodefinição surpreendente de Maldini: "Eu sou o maior perdedor da história"

Poucos jogadores marcaram a história do futebol italiano como Paolo Maldini. E, no entanto, há arrependimentos que pesam sobre um dos maiores jogadores de 'Calcio'.

Em sua longa carreira, ao longo de três décadas, todos viviam com a camisa do Milan, Maldini conquistou 26 troféus, incluindo cinco Copas da Europa, e se estabeleceu como um dos melhores defensores da história do futebol. Um orgulho para o atual diretor milanês, que, no entanto, não apaga a memória das oportunidades perdidas para alcançar topos ainda mais altos.

"Sou o jogador mais perdedor da história. Explico o raciocínio. Ganhei muito, cinco Copas da Europa, mas perdi três finais da Liga dos Campeões, uma Supertaça da Europa, três finais intercontinentais, uma final da Copa do Mundo, uma final da Copa da Europa e uma semifinal de uma Copa do Mundo e poderia continuar ... ", disse Maldini em uma live no Instagram, no qual conversou com seu ex-parceiro e amigo Christian Vieri.

"Tive a sorte de ganhar muito e vi essas finais perdidas como parte do jogo, sinceramente aceitei tudo", continuou o ex-defesa italiano de 51 anos.

Maldini, filho de Cesare Maldini, ex-técnico da Itália e capitão do Milan, e pai de Daniel, que estreou este ano no primeiro time do Milanese também explicou seu remorso por não ter coroado sua carreira na Copa do Mundo.

O ex-jogador italiano perdeu a final de Pasadena na Copa do Mundo de 1994 nos pênaltis, depois de 0-0 contra o Brasil e, apesar de continuar competindo, não fazia parte da expedição que conquistou a quarta Copa do Mundo na Itália, em Alemanha 2006.

"Na Seleção, infelizmente, eu tinha ótimas equipes, grandes chances, mas no final perdemos nos pênaltis. E então, em 2006, quando eu não estava lá, eles venceram nos pênaltis, é assim", afirmou.

"Quando Lippi me ligou em 2006, eu disse que não por respeito a Trapattoni, que já havia dito que deixaria a equipe nacional. Quando a Itália venceu a final em Berlim contra a França, pensei que ele não teve sorte", acrescentou.

E se pode parecer um paradoxo parar nas derrotas sofridas por Maldini, um dos jogadores mais vencedores da história, o italiano experimentou vários desgostos com a camisa do Milan, como as derrotas nas finais da Copa da Europa contra o Marselha, em Munique, em 1993; contra o Ajax, em 1995, em Viena; e contra o Liverpool, em Istambul, em 2005 - jogo que dominou por 3 a 0 e foi decidido nos pênaltis.

O italiano também se rendeu à França nos pênaltis na Copa do Mundo Francesa de 1998 em sua carreira internacional, além da polêmica eliminação sofrida contra a Coreia do Sul na segunda rodada da edição de 2002.

No entanto, se havia algo que marcou a carreira de Maldini, foram os sucessos e sua lealdade esportiva. No seu registro estão cinco Taças da Europa (1989, 1990, 1994, 2003 e 2007), sete títulos da liga (1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999 e 2004), cinco Super Taças da UEFA (1989, 1990, 1994, 2003 , 2007), duas Copas Intercontinentais / Copas do Mundo (1989, 1990, 2007) e uma Coppa Italia (2003).

O italiano também tem o recorde de partidas com o Milan (902), Serie A (647), como Gianluigi Buffon, e terminou em terceiro no Ballon d'Or em 1994 e 2003.

Aposentou-se como jogador em 2009, após uma carreira de 25 anos que o tornou, muito além das finais perdidas, uma eterna glória do futebol mundial.