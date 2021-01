A camisa com a qual o Barça jogará a final da Supercopa

O Barcelona chegou à final da Supercopa da Espanha ao derrotar a Real Sociedad na disputa de pênaltis, então eles se enfrentarão na final contra o Athletic Bilbao.

Será a 13ª vez que as duas equipes se enfrentam pelo título, que será disputado no estádio La Cartuja, em Sevilla.

O Barcelona mostrou a camisa com a qual os jogadores vão entrar em campo, que terá uma série de detalhes para a ocasião tanto no peito quanto no lado direito.