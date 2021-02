A declaração de Jana Maradona: "Eu vi meu pai alcoolizado"

Na sexta-feira passar, duas das filhas de Diego Armando Maradona, Gianinna e Jana Maradona, estiveram na Promotoria de San Isidro para ampliar suas declarações que foram dadas inicialmente pouco depois da morte de 'Dieguito'.

Segundo o 'Infobae', Jana Maradona declarou para os fiscais e o fiscal geral John Broyad que viu em estado alcoolizado seu pai.

"Eu o vi alcoolizado e em alguma oportunidade acredito que estavam presentes Luque e Cosachov. O pessoal da Clínica Olivos queria interná-lo em uma clínica especializada e Luque era contra. Cosachov também era", disse Jana.

Além disso, a filha de Maradona falou do psicólogo de Diego, Carlos Díaz, e garantiu que o viu fumar com seu pai: "Eu percebia pelo cheiro do meu pai que ele fumava maconha com Charly".

Por sua vez, Giannina garantiu que "davam a ele um comprimido misterioso para ele tomar caso o álcool lhe causasse rejeição".