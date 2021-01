A discussão entre Soldado e Ronald Koeman

O Barcelona passou por cima do Granada fora de casa. O time mandante esteve longe de fazer a sua melhor partida, mas as decisões do árbitro colaboraram para isso.

Um dos jogadores que mais ficou na bronca com De Burgos Bengoetxea foi Roberto Soldado, protagonista involuntário do 0-1 do Barcelona, marcado por Griezmann. O atacante do Granada tentou cortar um passe de Busquets a Messi e acabou deixando a bola com o francês, que superou Rui Silva e abriu o placar.

O espanhol reclamou bastante e acabou sendo recriminado por Ronald Koeman. De acordo com o jornal 'Sport', os dois tiveram uma áspera discussão na beira do campo, mas que não terminou ai.

Quando o árbitro apitou o intervalo, o técnico 'culé' ficou esparando o atacante com a intenção de seguir a conversa. Soldado foi o último a deixar o campo e, depois de falar com o árbitro, falou com Koeman.