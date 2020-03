A forma com que Gattuso controla o Napoli

A comissão técnica do Napoli não vai permitir que os jogadores encarem a parada pela pandemia do coronavírus de uma forma menos séria, por isso passaram muito trabalho para casa.

Todos os jogadores da equipe que irá encarar o Barcelona na Champions, devem realizar rotinas específicas de execicios e alimentação, algo que está sendo acompanhado bem de perto por Gattuso.

De acordo com o 'Corriere dello Sport', o treinador italiano telefona a cada dois dias para cada um dos seus homens para ter um feedback do trabalho realizado e para garantir que tudo está sendo bem feito.

Gattuso se utiliza de tecnologias como o 'Skype' para manter as conversas com uma boa imagem e qualidade de som, evitando as redes sociais como Instagram, WhatsApp ou Facebook.