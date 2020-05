A Hungria já sabe quando volta a jogar

O futebol húngaro será reativado em 23 de maio após a paralisação exigida pela pandemia do coronavírus. As competições no país serão retomadas com as devidas precauções sanitárias e voltaram com as partidas de ida das semifinais da Copa, segundo informou o Honved, que está na disputa por uma vaga na final contra ao seu rival da capital, o MTK.

As semifinais estavam marcadas para 22 de abril, mas tiveram que ser adiadas. Agora serão disputadas no dia 23 de maio com os cruzamentos entre Honved-MTK e Fehervar-Mezokovesd. Os jogos de volta serão no dia 27.

Quanto a volta do campeonato nacional, o Honved acrescenta que a federação marcou para 30 de maio. Nessa data, será disputada a vigésima sexta rodada. O Ferencvaros liderao com 53 pontos, três a mais que o segundo, Fehrever, e oito acima do terceiro - último lugar que dá vaga para os torneios da Uefa - o Mezokovesd. O Honved é o sexto com 34.