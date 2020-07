A indireta de Weghorst ao Arsenal

O interesse do Arsenal em Weghorst não é novo. Nem é único, pois outros clubes como o Newcastle também seguem os passos do atacante holandês.

No entanto, o atacante de 27 anos parece ter uma certa preferência pelos 'gunners', pois lançou uma indireta em um comunicado ao 'Sky Sports' quando questionado sobre o interesse dos londrinos.

"Arsenal? Seria bom, não seria? Seria um passo perfeito na minha carreira", disse Weghorst.

O alto atacante do Wolfsburg (1,97m) e internacional com a Holanda disputou 42 partidas oficiais entre todas as competições deste ano, com 20 gols e cinco assistências.