A ira de Zidane: "Vocês dizem muitas coisas e têm que assumi-las"

Zidane voltou "cuspindo marimbondos". O treinador do Real Madrid, já recuperado do coronavírus, concedeu entrevista coletiva prévia a partida contra o Huesca e não poupou ninguém.

O francês não gostou de algumas perguntas feitas pelos jornalistas e partiu para o ataque: "Nós merecemos continuar lutando. No ano passado ganhamos La Liga. Temos o direito de lutar neste ano, pelo menos neste ano. Então você e os outros têm certeza de que no próximo ano tem de mudar, tem de fazer alguma coisa. Mas nos deixem lutar", disse o técnico merengue.

"No ano passado, não faz dez anos, ganhamos La Liga. Você me faz rir com essa pergunta. Só um pouco de respeito com isso tudo. Mas tudo bem. Vocês dizem muitas coisas e têm que assumi-las. Diz na minha cara: “Queremos trocar você”. Mas tem que dizer, não só por trás", completou.

O Real Madrid vem de uma derrota para o Levante no Campeonato Espanhol por 1-2, e de duras eliminações na Supercopa da Espanha para o Athletic (1-2) e na Copa do Rei para o Alcoyano (2-1).

"Acho que sou o único que pensa que está fora todos os dias. Não sei. Não fico feliz quando me perguntam a cada vez em que fazemos um jogo ruim. Não mereço esse tratamento por parte da imprensa. Tenho sorte de poder trabalhar com essa equipe. Ganhamos La Liga no ano passado e espero um pouco de respeito. Se não conseguirmos, serei o primeiro a assumir a responsabilidade. Estou um pouco chateado".

"Um dia estou fora, em outro estou dentro. Se empatamos ou perdemos, estou fora. É isso que vocês estão fazendo. Fico irritado porque nós vamos tentar fazer nosso trabalho. Nós lutamos em nosso trabalho e vocês lutam no de vocês. Mas devem respeitar um pouco o nosso trabalho", concluiu.