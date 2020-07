A Juventus retoma o interesse por Ferran Torres

Ferran Torres, que foi um dos nomes mais especulados ao longo dessa temporada, parece que continuará sendo até o Valência, ou outro clube, se pronuncie sobre o seu futuro.

Alguns gigantes da Europa mostraram interesse na sua contratação, um deles foi a Juventus. Os italianos voltam a colocar o espanhol na mira.

Segundo informações do programa 'El Transistor' de 'Onda Cero', os 'bianconeros' pretendem se antecipar a possíveis movimentos do Valência ou da concorrência e garantir a chegada do meia a Turim.

Na atual temporada, foram 40 jogos com a camisa do Valência, tornando-se uma das peças mais importantes do esquema de Albert Celades, ex-treinador da equipe 'che'. Seu contrato expira em junho de 2021.