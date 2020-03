A Lazio quer levar Giroud e Pedro grátis

O Chelsea quer fazer uma limpeza no seu elenco de olho na próxima temporada, e tudo aponta para que deixará sair alguns jogadores que foram importantes nas últimas temporadas.

Giroud e Pedro não renovarão com o conjunto de Lampard, e já possuem vários pretendentes cada um, para a próxima temporada. De acordo com o diário 'AS', a Lazio quer se aproveitar desse momento.

Diante da possibilidade de Immobile ser contratado pelo Liverpool, a Lazio pretende se reforçar com um camisa '9' puro como é Giroud, que sairá sem custos de Stamford Bridge.

A mesma coisa acontece com o ex-barcelonista Pedro. O espanhol confirmou que não seguirá no conjunto 'blue' e, por isso, a Lazio colocou os olhos nele.

No entanto, tudo dependerá de quando a bola voltará a rolar na Europa. Já que se a temporada se prolongar na Premier, os jogadores poderiam ficar mais tempo na Terra da Rainha.