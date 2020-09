A lista de artilheiros do Brasileirão 2020

O Campeonato Brasileiro de 2020 chega ao fim de semana da disputa da décima rodada. Surpresas dominam até agora a lista de artilheiros da competição.

Vale lembrar que há jogos atrasados em função das disputas tardias dos campeonatos estaduais. Com isso, há algumas equipes disputaram duas partidas a menos.

Contratado pelo Internacional neste ano, Thiago Galhardo chegou sem grandes expectativas, acumula ótimas atuações e enche os colorados de alegria. Ele conduz a campanha dos gaúchos na liderança do Brasileirão e já marcou oito gols, que o deixam no topo da lista de goleadores.

Personagem folclórico no futebol nacional, Marinho assinou com o Santos após má passagem pelo Grêmio e está dando trabalho às zagas adversárias. Com seis gols, ele está em segundo na lista de artilheiros, mas divide posição com um atleta do Vasco.

Germán Cano chegou neste ano sem ser conhecido pela torcida brasileira, mas já somou 15 gols pelo time de Ramon Menezes, sendo seis no Brasileirão.

Em quarto lugar, aparece o artilheiro da edição passada. Gabigol vem reencontrando o caminho do gol nas últimas rodadas e já acumula cinco gols.

Em seguida, aparece uma série de jogadores que balançaram as redes quatro vezes: Luiz Adriano (Palmeiras), Felipe Bastos (Vasco), Wellington Paulista (Fortaleza) e Luciano (São Paulo).