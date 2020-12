A lista de todos os vencedores da Champions League

A que hoje todo mundo reconhece como a maior competição entre clubes nasceu na temporada 1955-1956 com o nome de Copa da Europa. Agora, com o nome de Liga dos Campeões, continua sendo tão sedutora quanto. Ou até mais. Estamos falando do troféu mais apreciado que possa existir na prateleira de um clube continenta e que, ao longo da história, foi levantado por 22 clubes diferentes.

Entre todos eles, com ampla diferença, o grande dominador é o Real Madrid, que venceu a competição 13 vezes. Além disso, seu domínio se divide entre seis Copas da Europa e seis Champions League.

Estamos falando da única equipe capaz de conquistar cinco títulos seguidos (os cinco primeiros, avisando a todos o tamanho do clube) e que também entrou recentemente no clube da tríplice coroa, do qual já fazem parte o Ajax e o Bayern de Munique.

Depois dos merengues, o Milan aparece como reflexo de seus dias de glórias ao ganhar a Champions em sete edições, três delas no formato atual. O terceiro lugar é divido precisamente entre os últimos campeões: o Liverpool, após derrotar o Tottenham no Wanda Metropolitano, e o Bayern de Munique, que venceu o PSG em Lisboa.

Se pensarmos em países que mais ganharam a Liga dos Campeões, a Espanha aparece triunfante com 18 títulos somando os cinco títulos conquistados pelo Barcelona. A Inglaterra aparece com 13, em segundo lugar, seguido da Itália (12), Alemanha (8), Holanda (6) e Portugal (4). França, Escócia, Romênia e Sérvia aparecem com um troféu cada.

Confira todos os vencedores da Liga dos Campeões

Com 13: Real Madrid (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018).

Com 7: Milan (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007).

Com 6: Bayern de Munique (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 y 2020) e Liverpool (1977, 1978, 1981, 1984, 2005 e 2019).

Com 5: Barcelona (1992, 2006, 2009, 2011 e 2015).

Com 4: Ajax (1971, 1972, 1973 e 1995).

Com 3: Inter de Milão (1964, 1965 e 2010) e Manchester United (1968, 1999 e 2008).

Com 2: Juventus (1985 e 1996), Benfica (1961 e 1962), Nottingham Forest (1979 e1980) e Porto (1987 e 2004).

Com 1: Celtic (1967), Feyenoord (1970), Aston Villa (1982), Hamburgo (1983), Steaua de Bucarest (1986), PSV (1988), Estrela Vermelha (1991), Olympique de Marsella (1993), Borussia ​Dortmund (1997) e Chelsea (2012).