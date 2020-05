A MLS vai com tudo por Suárez

Por rendimento e regularidade, Luis Suárez se converteu um dos melhores estrangeiros da história do Barcelona. No entanto, aos 33 anos e com problemas físicos cada vez mais recorrentes, sua saída do clube azulgrana parece questão de tempo.

O jornal 'Marca' confirmou neste sábado que o interesse da MLS no uruguaio é crescente. O Inter Miami de David Beckham sonha com a chegada de Suárez.

"Nunca se sabe, tenho contrato com o Barcelona, mas no futuro, é uma Liga que me atrai. Estados Unidos é uma linda possibilidade", disse o jogador meses atrás.

O Barcelona não dificultaria uma saída, já que o uruguaio tem um alto salário e a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus pode pesar.

Suárez tem contrato até 2021 e na atual temporada marcou 14 gols e deu dez assistências em 23 partidas.