A noite em que Ronaldo conquistou Old Trafford com os galácticos

O título de fenômeno no futebol tem dono. Ronaldo foi um dos maiores atacantes da história e tem como suas principais conquistas duas Copas do Mundo e três Bolas de Ouro. Porém, até para um jogador com uma carreira brilhante, existem lacunas que não foram preenchidas. E no caso do centroavante brasileiro, foi a Champions League.

Durante sua passagem pelo Real Madrid dos galácticos, Ronaldo bateu na trave algumas vezes, mas a orelhuda acabou não vindo. Porém, foi com a camisa merengue que o Fenômeno teve uma das mais memoráveis exibições da história da Liga dos Campeões.

A data exata foi 23 de abril de 2003, a noite em que o Old Trafford se rendeu ao brasileiro, que anotou um hat-trick para dar a classificação para as semifinais ao Real Madrid. O Manchester United lutou muito e até ganhou a partida, por 4x3, mas não pôde fazer nada para segurar Ronaldo.

Não faltavam craques naquele confronto, como Casillas, Makelele, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Ronaldo, Barthez, Ferdinand, Verón, Giggs, Van Nistelrooy, Beckham e muitos outros. Assim, todos esperavam um jogo memorável.

Os merengues venceram por 3x1 a partida de ida, no Santiago Bernabéu, e foram à Inglaterra para segurar a vantagem. No teatro dos sonhos, mesmo sem seu parceiro de ataque, Raúl, que estava com uma apendicite, o Fenômeno abriu o placar aos 12 minutos, com chute forte, de primeira, após belo passe de Guti.

O United, então, empatou com Van Nistelrooy, mas Ronaldo tratou de colocar os espanhóis em vantagem novamente, logo no início do segundo tempo. Após bela troca de passes entre Roberto Carlos e Zidane, o atacante só empurrou para o gol vazio.

O Manchester seguiu lutando e conseguiu empatar mais uma vez, mas esqueceram de avisar o Fenômeno para não marcar mais gols. Pouco tempo depois, o brasileiro pegou a bola na intermediária, limpou o zagueiro e mandou uma bomba de fora da área para acabar com as esperanças dos Red Devils. Então, foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo e saiu de campo aplaudido por todo Old Trafford.

Beckham, que ainda estava no United, ainda entrou no final e marcou mais dois gols, mas o placar de 4x3 não foi suficiente para dar a classificação para os ingleses.

Na época, o Real Madrid estava em busca de “la décima” Champions League, mas acabou caindo na fase seguinte, diante da Juventus. A Velha Senhora encarou o Milan na final, justamente em Old Trafford, mas parou em Dida nas cobranças de pênaltis e o título ficou em Milão.

Mesmo assim, a partida que todos se lembrarão para sempre daquela Champions League será a noite em que Ronaldo Fenômeno destruiu o United.