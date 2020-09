A nova postura de Bale: vibrou com gol de Lucas Moura

Uma das imagens mais polêmicas da última fase de Bale no Real Madrid foi a sua no banco ou na arquibancada, quando seus companheiros jogavam. Máscara no rosto, riso, descompromisso... mas tudo é diferente no Tottenham.

O galês esteve presente, embora não tenha sido convocado, no jogo contra o Newcastle. Foi surpreendente como ele teve outro comportamento, contrastando totalmente com suas reações como jogador da equipe espanhola. A cara que fez com o gol de Lucas Moura foi a que mais chamou a atenção.

Gareth primeiro fez uma cara de empolgação, como se esperasse e quisesse que a bola entrasse, e então fez um gesto de felicidade. Assim que o gol aconteceu, ele aplaudiu como o resto das pessoas ao seu redor em um sinal de alegria.

Logo, muitos torcedores do Real Madrid começaram a repercutir nas redes sociais sobre esta imagem de Bale e sugeriram o provável descontentamento do jogador quando estava no Santiago Bernabéu. Seja qual for o motivo de suas reações, a verdade é que ele parece mais feliz, por enquanto, no Tottenham.