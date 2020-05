A primeira imagem de Son com uniforme de combate

Son Heung-Min foi fotografado em meio ao cumprimento do serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. O jogador concluirá a atividade no dia 8 de maio, quando poderá retornar a Londres.

Mas antes de terminar essa verdadeira aventura, o exército sul-coreano resolveu compartilhar uma foto do jogador do Tottenham.

O atacante recebeu o 136 para ser identificado na Nona Brigada do Corpo de Marines, com os quais passou três semanas treinando na ilha de Jeju com munição real e exposto a gas lacrimogêneo, de acordo com informações do diário 'AS'.