A primeira lista da França para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Está prestes a começar a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A França tem seus três primeiros jogos no fim deste mês de março.

Nesta quinta-feira, o treinador Didier Deschamps divulgou a lista com os nomes dos 26 atletas convocados para os desafios contra Ucrânia (dia 24), Cazaquistão (28) e Bósnia e Herzegovina (31).

Entre as diversas estrelas, que atuam nas principais ligas, vale destacar o retorno de Ousmane Dembélé, jogador do Barcelona que vinha sendo desfalque da seleção desde novembro de 2018 devido a suas inúmeras lesões.

Os convocados da França:

​Goleiros: Alphonse Aréola (Fulham), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha);



Defensores: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernández (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid) e Kurt Zouma (Chelsea);



Meio-campistas: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Tanguy Ndombélé (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus) e Moussa Sissoko (Tottenham);



Atacantes: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Anthony Martial (Manchester United) e Kylian Mbappé (PSG).