A primeira vez tem que ser especial: golaço de Pedro com a Roma!

Ele está casado com o gol há muitos anos. Este casamento mudou de casa, mas não se perdeu na mudança. Em Barcelona e em Londres sempre brilhou em sua chegada, algo que parece que continuará fazendo em Roma.

O espanhol foi o autor do primeiro gol dele em Udine. E como dizem que a primeira vez tem que ser especial, o canário não se contentou em marcar apenas um gol para abrir o placar para os romanos.

Os visitantes não conseguiram bater o rival durante toda a primeira parte, mas Pedro deu um jeito dez minutos após o reinício. Aos 55, uma bomba de fora da área surpreendeu o goleiro da Udinese, Musso.

A bola atingiu a trava esquerda com violência diante do olhar surpreso do goleiro antes de entrar no gol.