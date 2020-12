A programação de Tite para ver jogos 'in loco' no Brasil

De olho na retomada das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, a comissão técnica da seleção brasileira retomou as observações "in loco" como vinha fazendo desde que Tite começou a comandar a Canarinho.

A programação iniciou com as disputas da Libertadores e, nesse fim de semana, será a vez de acompanhar os clássicos entre Corinthians e São Paulo e entre Flamengo e Santos - confira o cronograma abaixo.

Os próximos compromissos serão apenas em março de 2021, quando a equipe nacional enfrenta a Colômbia e a Argentina. Enquanto isso, a comissão técnica se divide entre os jogos mais importantes para analisar os possíveis convocados nas próximas listas.

01/12 - Flamengo x Racing (Tite; Juninho Paulista; César Sampaio)

02/12 - Internacional x Boca Juniors (Matheus Bachi; Cleber Xavier)

05/12 - Santos x Palmeiras ( César Sampaio; Fabio Mahseredjian)

05/12 - Botafogo x Flmengo (Bruno Baquete; Thomaz Koerich)

13/12 - Corinthians x São Paulo (César Sampaio; Fábio Mahseredjian)

13/12 - Flamengo x Santos (Cleber Xavier; Bruno Baquete)

O Brasil continua com 100% de aproveitamento, chegando aos 12 pontos e dominando a liderança nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022.