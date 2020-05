Os dois reforços desejados pela Juventus

A Juventus vê um meia e um atacante como as peças necessárias para buscar na próxima janela. AFP

Na Juventus, em Turim, a diretoria têm planos claros pensando na janela de transferências. Segundo a imprensa italiana, os 'bianconeri' querem buscar Arkadiusz Milik, atacante de Nápoles, e Houssem Ouar, meio-campista do Olympique de Lyon. No entanto, a intenção é conseguir uma redução no preço de ambos.