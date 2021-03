"A relação com Messi não foi a desejada"

Eder Sarabia está desfrutando das suas primeiras semanas como treinador do FC Andorra. Em declarações ao jornal 'El País', o treinador falou sobre a qualidade de Leo Messi, com quem teve seus mais e menos quando era o auxiliar de Quique Setién.

"Ser Messi é dificílimo. É o melhor jogador de todos os tempos, é conhecido, não pode sair às ruas, tem fechado um grupo de amigos e familiares. Não tem outro tipo de relação e não pode contratar opinião com outros. Tudo isso produz um cansaço e desgaste mental, por isso quis sair. Nós não fomos capazes de tirar o melhor dele. A relação não foi a desejada"

Sobre o seu complicado passado no conjunto azulgrana, declarou: "Quando você chega e percebe que as coisas não funcionam bem, é normal que se decepcione. Por algum motivo o clube está passando por todos esse problemas. Não fui o único a dizer isso, Piqué e Messi também dissera".

Por fim, falou sobre a sua personalidade no banco de reservas, um comportamento que o chegou a causar problemas com a equipe: "Vivo o futebol com paixão. Não posso controlar. Aprendi bastante com esse situação, agora sei que alguns jogadores não gostam de ser tratados com veemência".