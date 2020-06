A troca Pjanic-Arthur está próxima: Juve confirmou conversas com o Barça!

A Juventus quer Arthur em sua equipe. O Barça é louco para ter Pjanic... E a possibilidade de troca de cartas mantém as duas entidades em contato com essa parte por um tempo.

Fabio Paratici, CEO da Juve, falou sobre a possibilidade de troca entre Pjanic e Arthur. "Conversamos frequentemente com o Barcelona", admitiu ele ao 'Sky Sports'.

Mas ele preferiu não entrar em detalhes. A temporada ainda não acabou e a Juventus prefere se concentrar no futebol. "No momento, jogos importantes estão sendo disputados e preferimos esperar que essas semanas passem", continuou ele.

Houve especulações sobre o dia 30 de junho como prazo para resolver o assunto: "Não é uma questão de 30 de junho ou outra data, mas sim um acordo entre as partes e a convicção dos jogadores".

No começo, Arthur se recusava a deixar o Camp Nou. No entanto, as coisas mudaram. Segundo as informações mais recentes, o jogador do Barça teria aberto a opção de tentar a sorte na Juve e já teria conversado com o 'Vecchia Signora'. A troca, portanto, é viável.