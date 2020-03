'ABC': a volta de Odegaard depende do adeus de Modric

'Mundo Deportivo' garante que Luka Modric estará livre para sair no verão, se assim o desejar. Embora seu contrato se estenda até junho de 2021, o Real Madrid não verá nenhum problema em sua saída após ter ficado em segundo plano.

É a conseqüência direta da irrupção de Fede Valverde. Fruto da nova geração que brilha no clube. Algo que pode se tornar ainda mais óbvio no próximo verão, quando jogadores como Achraf, talvez Reguilón... ou Martin Odegaard devem retornar.

Acontece que o caso do norueguês é muito particular. O Real tem um acordo com a Real Sociedad para o jogador permanecer duas temporadas em Anoeta, mas no verão eles devem se sentar e conversar para decidir o que acontece, já que os da capital parecem determinados a ter Odegaard antes do tempo.

Nesse sentido, 'ABC' publica nesta quinta-feira que o retorno de Odegaard a Santiago Bernabéu estará ligado ao que acontece com o mencionado Luka Modric, já que o próspero meio-campista norueguês encontraria um 'overbooking' no meio-campo do Real.

Afinal, Odegaard não quer ir ao clube da capital para ser um substituto. O meio mencionado acima explica que, se esse for o panorama, ele preferiria cumprir sua segunda temporada de trabalhos na Real Sociedad, onde ele está na LaLiga Santander.

Aos 34 anos, se o croata decidir permanecer no Real Madrid e cumprir seu contrato ou sair. Na MLS, David Beckham já tenta fazer o croata assinar pela Inter Miami, algo que facilitaria as coisas.