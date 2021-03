Abel Ferreira justifica expulsão de Luan: "Diego Souza era menor que ele"

O Palmeiras largou na frente ao vencer o Grêmio, neste domingo (28), no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Verdão teve que um jogador a menos desde os 19 minutos do segundo tempo, quando Luan foi expulso ao dar uma cotovelada em Diego Souza.

Desde então, o time de Abel Ferreira precisou suportar a pressão do Grêmio e teve muitas dificuldades no setor ofensivo. Apesar disso, o treinador isentou Luan.

"São situações que acontecem no jogo. Eu já falei com o Luan, sei que os jogadores querem proteger a bola, ele é alto, tentou proteger. Sei que as pessoas vão dizer que foi imprudente. Eu fui jogador, sei como são esses lances, temos que proteger. Infelizmente o adversário era menor que ele".

Abel também ressaltou a mentalidade competitiva do elenco do Palmeiras.

"Eu amo a palavra que utilizo muito na minha vida, o equilíbrio. Ganhamos um jogo, nada mais. Perdemos o Mundial, fomos crucificados. Ganhamos a Libertadores, somos os melhores. Eu não vivo minha vida e minha profissão assim. Eu gosto de que me critiquem com conhecimento, temos que olhar quando isso acontece porque não sabemos tudo, sou melhor treinador hoje pelo futebol brasileiro. Na minha opinião, isso que temos nas duas orelhas faz a diferença de um verdadeiro campeão para alguém que luta para não perder, a mentalidade competitiva".

Por fim, Abel também minimizou as chances desperdiçadas pelo Palmeiras.

"As melhores equipes do mundo também perdem gol. O mais importante é pensar que estamos criando. No Mundial perdemos nas bolas paradas. São jogos nos detalhes, jogos de 50% para cada um, mas as pessoas não querem reconhecer o mérito nos adversários. Nós procuramos, através da nossa forma de atacar, que os jogadores percebam os caminhos para percorres, ter frieza na área, mas eu vejo o Gabriel Jesus perder gols, os melhores perderem gols, mas também marcar como os nossos. Temos que ter confiança nos jogadores, foram eles que trouxeram nós até aqui. Estamos aqui para nos apoiar em todos os momentos".