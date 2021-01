Clubes se solidarizam após acidente aéreo do Palmas

O mundo do esporte lamenta o acidente aéreo deste domingo que resultou na morte de quatro jogadores do Palmas, além do presidente do clube, Lucas Meira, e do piloto, identificado como 'comandante Wagner'.

Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari são os jogadores que não resistiram à queda do avião ocorrida durante a manhã em Luzimangues (Tocantins).

Inevitavelmente, o caso lembrou a tragédia da Chapecoense, que foi um dos muitos clubes a se manifestarem em solidariedade. Confira abaixo a onda e apoio gerada pelo acidente.