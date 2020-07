Acordo fechado entre Lille e Rangers por Morelos

Há pouco tempo se falava do interesse do Lille em encontrar um substituto para Osimhen, agora a imprensa inglesa assegura que os franceses já o teriam encontrado.

Os rumores apontam para a chegada de Alfredo Morelos a Ligue 1, uma operação que poderia ser oficializada nas próxima horas. 'Sky Sports' afirma já existe um acordo entre as partes.

O atacante colombiano de 24 anos teria aceitado as condições do Lille e deve reforçar o ataque da equipe do norte da França na próxima temporada.

O valor da negociação não foi revelado. Moreles jogou as suas últimas três temporadas no Rangers, onde marcou 77 gols em 137 jogos.