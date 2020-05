John Stones é acusado de espiar sua ex com sistema de vídeo

John Stones, zagueiro do Manchester City, virou protagonista de uma polêmica envolvendo sua ex, que o acusa de invasão de privacidade.

Conforme informação de 'The Sun', Millie Savage afirma que foi espionada pelo jogador e apresentou à polìcia mensagens que provariam que ele, mesmo ausente, sabia o que ela estava fazendo em casa.

O conteúdo teria detalhes de saídas e entradas da mulher em casa, e o zagueiro não teria outro modo de saber disso senão espiando.

Com isso, a ex de Stones passou a desconfiar que estava sendo observada via internet pelo sistema de vídeo da residência, de onde o atleta se mudou após a separação.

John Stones foi interrogado pela polícia e, por enquanto, não foram tomadas medidas contra ele. O casal tem uma filha de três anos.